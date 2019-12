AUTHOR : Lars

PUBLISHED : 2017-05-02 10:07:07

Samsung tester selvkørende biler på offentlige veje.

Selvkørende biler er allerede en del af gadebilledet flere steder i verdenen, og selv i Danmark planlægges tiltag med selvkørende biler og busser. Samsung vil også være med hvor det er sjovt

Selvkørende biler er allerede en del af gadebilledet flere steder i verdenen, og selv i Danmark planlægges tiltag med selvkørende biler og busser. Samsung vil også være med hvor det er sjovt, og deres projekt omkring selvkørende biler, er allerede i gang i USA, og nu fører IT-giganten også hjemlandet til rækken af forsøgs-emner gennem en ny godkendelse fra regeringen i Syd Korea.

Dermed må Samsung nu sende selvkørende biler ud på de officielle gader. Dog sørger Samsung for at slå det fast med 7” søm, at en selvkørende Samsung bil ikke er noget de har på tegnebordet, men at det er softwaren i selvkørende biler de jagter at blive førende inden for.

Det samme ses hos Apple, der ligeledes vægter softwaren i bilerne mere end selve konceptet om en selvkørende bil.



Ville du selv turde færdes ?

Credit: Samsung