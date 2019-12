AUTHOR : Kasper Duelund Jensen

PUBLISHED : 2017-07-20 01:35:26

Sandman Doppler Alarm Clock – At vågne op med stil

Når man endelige skal ud af fjerene, hvorfor så ikke gøre det på en måde, der er lidt anderledes end normalt? Sådan har folkene bag denne nye opfindelse tænkt.

De fleste elsker at sove, men det er heller ingen hemmelighed, at det også er essentielt at vågne op til tiden. Der findes dog forskellige måder at gøre det på.



Sandman Doppler Alarm Clock er den nyeste alarm på markedet. Den vækker dig op med en helt særlig tone, og ikke nok med det, så er den også udstyret med talefunktionen Alexa fra Amazon.



Alexa giver dig mulighed for at styre alarmen med stemmen. Derudover ankommer alarmen også med en Bluetooth-forbindelse.



Sidst men ikke mindst vil du på alarmens skærm kunne se dagen på ugen, vejrudsigten og situationen på aktiemarkedet.



Hvis du gerne vil have fingrene i Sandman Doppler Alarm Clock, så kan den blive din for kun 119 dollars. Du kan lige nu forudbestille den hos Kickstarter.