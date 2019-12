AUTHOR : Anders Hansen

PUBLISHED : 2017-03-29 15:46:01

Se den første officielle trailer til Destiny 2

Der har været flere spekulationer om, hvornår vi ville se den første officielle trailer til det nyligt bekræftet spil Destiny 2. Flere forventede, at vi ville få traileren at se til dette års E3 show i juni. Men det viser sig, at vi allerede i dag har fået fat i den første officielle trailer til Destiny 2.

Traileren viser ikke nogle gameplay oplsyninger eller noget omkring udgivelsesdato eller platforme. Den viser dog noget der kan hentyde til noget nyt for franchiset: humor.

Denne trailer indeholder Cayde-6 (stemme fra Nathan Fillion), sidde og forklare en barejer og en masse oplevelser som med hans egne ord indeholder ’’a lot of shooting’’, mens han sidder med sin drink.

Det viser sig så, at Cayde-6 faktisk befinder sig midt i en krigszone. Dette ligner Last City (en vigtig Destiny lokation)

Det første Destiny spil blev kritiseret for sin alt for alvorlige tone og forvirrende historie. Traileren virker som et godt tegn på, at Bungie forsøger at imødekomme de tidligere kritikpunkter.

Vi behøver snart ikke vente meget længere, da deres Worldwide reveal trailer udkommer d. 30 marts.