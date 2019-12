AUTHOR : Lars

PUBLISHED : 2017-03-30

Se det nye NSG S0 fanless high performance PC kabinet her

Leder du efter et anderledes kabinet, så er der god grund til at kigge i retning af et Kickstarter projekt fra Calyos, som uden tvivl frister med deres nye NSG S0 fanless high performance PC kabinet

Så er der dømt guf, hvis du elsker at bygge computere, hvor konceptet er at skille sig ud fra mængden.



Kabinettet er spottet på Kickstarter, og et såkaldt kit navngivet NSG S0, som er udviklet og designet af firmaet Calyos må uden tvivl siges netop at skille sig ud fra mængden.



Selv omtaler Calyos sig som “global leader in Advanced 2-Phase Cooling Solutions for electronic components” og omtalte har nu beslutte sig for at skabe dette nye fanless PC cabinet via. Målet er at samle €50,000, som kræves for at sætte dette ganske anderledes kabinet i produktion.

Der er også lanceret en video, hvor de gennemgår konceptet bag, so får en intro-pris på €549, og en forventet lancerings-måned der hedder august 2017.



Selv skriver Calyos:



Our first challenge was to transform a prototype into a PC meeting users’ expectations. To achieve this, we requested Watermod to help us identifying the missing functionalities, simplifying the electronic integration and improving the product’s appearance. Watermod is a French company known for its projects with famous PC brands such as Thermaltake, Corsair, In Win, Hex-Gear…

Secondly, we had to consider and manage the electronic assembly aspects for people wanting a fully integrated fanless PC instead of an empty chassis. We decided to outsource that aspect to an integrator who will take full responsibility for all electronic features. For electronic components, we developed partnerships with MSI France and Seasonic to supply graphic card, motherboard and fanless power supply!



Last but not least, we needed to take care of the logistic aspects to ensure a proper delivery. Due to customs requirements and charges, we restricted the shipping area to Europe, USA, Canada, Taiwan and Japan for the empty chassis and Europe only for the fully integrated PC. Other countries may be opened during the campaign.