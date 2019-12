AUTHOR : Anders Hansen

PUBLISHED : 2017-03-29 16:43:32

Se det store Samsung Galaxy S8 show her

Samsung Galaxy S8 er blevet udnævnt til en af de største smartphone udgivelser i 2017. I dag vil Samsung give os vores første mulighed for at se deres vision for fremtidens smartphones. (Eller rettere vores første officielle mulighed grundet de mange leaks)

S8 forventes at komme i to størrelser: S8 i 5,7 og S8 Plus 6,2 tommer. Der vil komme et radikalt nyt design til flagship linjen af smartphones ved at minimere kanterne rundt om skærmen for at skabe et komplet look.

Som en del af denne ændring, har Samsung valgt at dræbe de kapacitive knapper, der længe har prydet forsiden af enheden. De skifter disse funktioner over til software kontrol og flytter fingeraftrykssensoren til bagsiden af telefonen.

Samsung S8 vil sandsynligvis være stjernen i showet, men der kan også være et nyt tilbehør til den nye smartphone. Herunder rygtes DeX dock, der kan lave din S8 om til en computer, og et nyt Gear 360 kamera. Samsung kan selvfølgelig også have en overraskelse eller to skjult i ærmet.

Du kan se eventet her: