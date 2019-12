AUTHOR : Kasper Duelund Jensen

PUBLISHED : 2017-12-13 00:58:59

Seks årig YouTuber tjente 11 millioner dollars

Der er åbenbart ingen grænser for, hvor ung man kan være for at tjene kassen. Det er Ryan ToysReview et ganske godt bevis på.

Ryan ToysReview er ikke nogen almindelig YouTuber. Han er kun seks år gammel, men tjener allerede nu styrtende med penge.

Sidste år indbragte hans YouTube-kanal intet mindre end 11 millioner dollars. Det melder Forbes.

Forbes har faktisk lige færdiggjort en liste over de YouTube-stjerner, der tjener mest. Her var Ryan ToysReview placeret på en ottendeplads.

Ryans YouTube-kanal beskæftiger sig udelukkende med at vurdere legetøj. Den styres i øjeblikket af Ryans forældre.

Selvom kanalen i øjeblikket har så stor succes, at den med garanti kan fortsætte et godt stykke tid endnu, så er det kun en del af planen, så længe at Ryan har det sjovt med at lave videoerne. Det har hans mor bekræftet.