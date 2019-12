AUTHOR : Kasper Duelund Jensen

PUBLISHED : 2017-12-28 00:35:57

Seks årig med 670.000 følgere på Instagram

Alderen er ingen forhindring på vejen mod at opnå popularitet på de sociale medier. Det er Ben Hampton beviset på.

Ben Hampton er kun seks år gammel. Alligevel er han med sine 670.000 følgere en af de absolut mest populære skikkelser på Instagram lige nu.

Så hvordan bærer en seks år gammel dreng sig ad med at få så mange følgere? Jo, han har blandt andet en far ved navn Brendan Hampton, der er en knag til det med sociale medier.

Det famøse Instagram-eventyr startede den dag, da moderen besluttede sig for at klæde sønnen lidt mere modefærdigt ud.

- Min kone besluttede sig for at gå all in på modetøj, da Ben blev født. Hun elsker at klæde sig ud, og så fik hun ideen om også at klæde ham ud, siger Brendan Hampton.

Ben Hampton er ikke den eneste dreng med stor popularitet på internettet. Det kom for nyligt frem, at en seks-årig YouTuber tjener mere end 11.000.000 dollars på årsbasis for at vurdere lejetøj på YouTube.