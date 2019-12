AUTHOR :

PUBLISHED : 2017-12-04 09:07:57

Short Message Service holder 25 års fødselsdag

3 december 1992, blev på mange punkterskelsættende, og her tænker vi ikke på 26 juni, hvor Danmark vandt EM-finalen i fodbold i 1992.

3 december 1992, blev på mange punkterskelsættende, og her tænker vi ikke på 26 juni, hvor Danmark vandt EM-finalen i fodbold i 1992. Samme år sendte Neil Papworth, en 22 årig softwarearkitekt hos Sema Group verdens første SMS-besked med teksten ”Merry Christmas”

Beskeden blev sendt via et Vodafone GSM netværk I England, og modtageren var en Orbitel 901 telefon, der var koblet til en PC, og som var ejet af daværende direktør hos Vodafone, Richard Jarvis.



Selvsamme Papworth forklarede i et interviews til Sky News "I don't know if they really thought it was going to be a big thing,"



Allerede et år efter kom den første kommercielle SMS service blandt andet via Nokia, som officielt var det første firma, der lancerede en telefon, som var i stand til at sende og modtage SMS beskeder.

Dog skal vi længere tilbage i SMS-historien, for at finde dem alle markante profiler i branchen mener er ophavsmænd bag Short Message Service. I 1984 udviklede Friedhelm Hillebrand og Bernard Ghillebaert sammen med en finsk ingeniør, Matti Makkonen efter alt at dømme den service vi i dag bruger og kender som SMS, og sidenhen er eksploderet i udbredelse, og i 2012 toppede denne service, og siden er der kommet nye teknologier til som blandt andet WhatsApp, Messenger, og iMessage.

Mark Zuckerberg udtalte i 2017, at kombinationen af deres Facebook Messenger og WhatsApp sender 60 milliarder mod 20 milliarder SMS beskeder, og dermed er SMS, som vi kender i dag, måske en uddøende race.



Et stort tillykke til Short Message Service