AUTHOR : Lars

PUBLISHED : 2017-05-19 11:18:19

Shuttle XC60J Fanless Apollo Lake SoC Mini PC fremvist

Er pladsen trang, når det kommer til placeringen af dit nye multimediecenter, så har Shuttle måske den rette løsning for dig. De har netop annonceret ankomsten af deres nye Shuttle XC60J Fanless Apollo Lake SoC Mini PC

Så er der nyt fra Shuttle, som denne gang er klar med en ny Shuttle XC60J Fanless Apollo Lake SoC Mini PC.



Dermed føjer Shuttle endnu et familiemedlem til rækken af nuværende fanless mini PC systemer, og nyeste skud på stammen, Shuttle XC60J, er denne gang fremstillet i et small form factor Mini-ITX MB 3.5 L kabinet. Under den pæne overflade finder vi en Intel Apollo Lake Celeron J3355 10W SoC processor, og et system, der understøtter op til 8GB RAM.



Af tilslutninger finder vi HDMI + VGA port, dual display integreret i CPU, 2 x USB 2.0 porte, 2 x USB 3.0 porte, RJ45 Gigabit LAN port m.v.



Den nye Shuttle XC60J Fanless Apollo Lake SoC Mini PC måler kun 238(L) x 200(W) x 72(H) mm, og optager derfor meget lidt plads.



Shuttle skriver følgende:



The new 3-liter slim PC XC60J features robust performance with a fanless design, powered by the latest Intel Apollo Lake SoC 14nm processor. This new model provides excellent peripheral connectivity via built-in eight COM ports to power highly interactive Kiosk, vending machine, and POS applications.



With integrated Intel HD graphics, the XC60J can support 4K/Ultra HD video playback and deliver dual displays via HDMI and D-sub. The XC60J offers two USB 3.0, four USB 2.0, SATA 6Gbps, and built-in Intel Gigabit LAN.

Built-in M.2 2280 Type M and M.2 2230 type A expansion slots allow users to install SSDs, Wi-Fi modules, or other such devices to boost the capabilities of XC60J. It is 24/7 certified, operable 0-40 ⁰C environments, and VESA mountable, ideal for versatile applications.