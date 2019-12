AUTHOR :

Shuttle udvider med XPC Barebone XH310 og XH310V mini computere.

Mini computer specialisten Shuttle, har udvidet menukortet med XPC Barebone XH310 og XH310V, og denne gang iklædt Intels 8th Generation Intel Processors, og dermed ifølge Shuttles udtalelser ” largest and most flexible in the XPC slim series of many PC systems”

Shuttle har denne gang to systemer i ærmet, XPC Barebone XH310 og XH310V, hvor du blandt andet får Gigabit Ethernet, HDMI 2.0a, DisplayPort, VGA, 2x RS-232, 3x SATA, samt plads til to harddiske, 1 x NVMe SSD og mulighed for M.2.



Tom Seiffert, Head of Marketing & PR hos Shuttle Computer Handels GmbH fortæller. “The technical specifications of the two models resemble those of a large PC. Three monitor ports, dual LAN and free choice of drives provide flexibility for (almost) any application.”



Både Shuttle XPC Barebone XH310 og Shuttle XH310V mini PC er tilgængelig i Europa prissat til €192.

