Skidt dag for Apple: 484 milliarder kroner tabt

Den værste børsdag for Apple i mange år er en realitet. Det er blandt andet resultatet af et skuffende salg af især iPhones i Kina, som fik torsdag fik Apples aktier til at styrtdykke på børsen i New York.

Nyhedsbureauerne AP og AFP melder gårsdagen, blev den værste børsdag i syv år for tech-gigant.



Allerede ved åbningen af børsen i New York torsdag morgen faldt aktierne med 8,8 procent, og ved lukketid var de faldet næsten 10 procent.



Dermed er Apples værdi reduceret med knap 484 milliarder danske kroner. Apple har dog på forhånd meldt ud, at de havde haft skuffende afsætning på blandt andet det kinesiske marked grundet færre solgte modeller af den nye iPhone end estimeret.



Resultatet har sendt bekymringer udi baglandet hos investorerne. Vi må formode en del af skylden for det massive tab skal findes i toldgnidningerne mellem USA og Kina.



