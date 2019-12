AUTHOR :

PUBLISHED : 2019-03-07 11:24:03

Skoda Klement fremviser et elektrisk cykelkoncept under Geneva International Motor Show 2019

Skoda har afsløret en ny koncept el-cykel ved navn Klement under Geneva International Motor Show 2019, der er produceret for at hylde opstarten af virksomheden, som begyndte at fremstille cykler og motorcykler i 1895.

Den elektriske cykel er udstyret med en 4kW hub motor ved baghjulet, der er i stand til at levere en tophastighed på 45 km / t og en rækkevidde på 62 km fra en enkelt opladning takket være et 1.250 Wh Li-ion-batteri.



Guido Haak fra Skoda forklarer mere om begrebet elektrisk cykel.



“The Klement is a state-of-the-art, dynamic and easy-to-use vehicle, and allows the Skoda brand to further appeal to a younger target group with a heightened sense of environmental awareness. The concept is perfectly aligned with our customers and our eMobility Strategy. We are therefore assessing whether, and how, this exciting, new mobility concept can be added to our portfolio in the future.”



Rammen på den elektriske er konstrueret af aluminium og indeholder enkelt-sidet svingarmsophæng, der hjælper Skoda med at holde en vægt på 25 kg.

Cyklen er også udstyret med hydraulisk skivebremse med ABS foran og regenerativ bremse bagtil. Tværstangen er udstyret med en smartphone vugholder med induktiv opladning, som du ikke løber tur for strøm på dine gadget på farten.



Priserne er endnu ikke frigivet, og den samme gælder officiel lancering.



Billeder & Kilde

Skoda, New Atlas