AUTHOR : Kasper Duelund Jensen

PUBLISHED : 2018-05-03 10:34:12

Skype og FaceTime kan igen blive gjort lovlige i Emiraterne

Borgerne i De Forenede Arabiske Emirater har ikke lov til at benytte sig af Skype og FaceTime. Det kan der dog snart blive lavet om på.

Skype og FaceTime er to af verdens absolut mest populære services, når det kommer til videochat. Populære er de dog ikke i De Forenede Arabiske Emirater, hvor de over de seneste mange år har været forbudte at bruge.

Nu ser der dog endelig ud til at ske en lille omvæltning på det område. Microsoft og Apple befinder sig nemlig lige nu i forhandlinger med landets regering. Sammen diskuterer de tre partere mulighederne for at ophæve forbuddet.

Hamad Al Mansouri har bekræftet dette over for CNBC. Al Mansouri fungerer som UAE Telecommunications Regulatory Authority Director General.

Det ville ikke komme som den helt store overraskelse, hvis regeringen ender med at ophæve forbuddet. Microsoft og Apple har nemlig store investeringsplaner for De Forenede Arabiske Emirater.

Skype og FaceTime er langt fra de eneste services, som er forbudt at bruge i De Forenede Arabiske Emirater. WhatsApp og Viber finder sig selv i samme båd.