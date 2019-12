AUTHOR : Kasper Duelund Jensen

PUBLISHED : 2017-12-23 23:49:45

Snapdragon 845 kan være på vej til ny Chromebook

Qualcomm præsenterede for nyligt deres nye chipset ved navn Snapdragon 845.

Snapdragon 845 forventes at blive monteret i flere forskellige smartphones – heriblandt LG G7 og Samsung Galaxy S9.

Noget tyder dog på, at det ikke kun bliver smartphones, som kommer til at nyde godt af Qualcomms nye chipset.

XDA melder nemlig, at der i øjeblikket arbejdes på at lancere en ny Chromebook-model – specifikt designet til at blive drevet af Snapdragon 845 fra Qualcomm.

Det vil ikke være første gang, at et ARM-baseret chipset bliver brugt til en Chromebook.

Der er i det hele taget mange forskellige virksomheder, der har computer-planer med Qualcomms nye. Xiaomi, Lenovo, HP og ASUS er fire af de mest ivrige.