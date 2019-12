AUTHOR : Anders Hansen

PUBLISHED : 2017-03-21 18:43:19

Sony Xperia L1 udkommer til april

Sony træder ind i smartphone-ringen med en ny prisvenlig telefon med en stor skærm. Vi ved endnu ikke, hvor meget Xperia L1 vil koste, når den lander i april, men Sony lover, at den 5,5-tommer Android-telefon vil være ’’economical.’’

Sony havde for nyligt afsløret fire nye Android-smartphones ved dette års MWC i sidste måned. Den kinesiske tech virksomhed har nu annonceret endnu en smartphone, ved navn Xperia L1. Den nye Android-smartphone kommer til at høre under de ’prisvenlige-smartphones’ og det er netop dette marked, man kunne forestille sig, at Sony gerne vil have fat i.

Her er hvad vi ved om Xperia L1s hardware:

5-inch 720p screen

13-megapixel camera

5-megapixel front-facing camera

45GHz quad-core MediaTek MT6737T processor

16GB storage and 2GB RAM

Up to 256GB microSD

Android Nougat

2,620mAh battery

USB-C charger

7mm

180 grams

Xperia L1 vil blive solgt i USA, Europa, Latinamerika, Asien, Afrika og Mellemøsten.