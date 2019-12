AUTHOR : Kasper Duelund Jensen

PUBLISHED : 2018-05-24 11:23:38

Sony er nu verdens største musikforlag

Sony har i en længere periode været omtalt som en af de største musikforlag i verden, men det stopper nu.

Sony har i en længere periode været omtalt som en af de største musikforlag i verden, men det stopper nu.

Sony kunne forleden annoncere, at man betaler 2,3 milliarder dollars for at overtage størstedelen af EMI Music Publishing.

Sony vil som resultat heraf eje næsten 90 procent af alle aktier i EMI, hvilket er mere end rigeligt til at overtage pladsen som verdens største musikforlag.

Dette træk er til dato et af de største foretaget af Kenichiro Yoshida, der tidligere på året blev udpeget som Sonys nye CEO.

Overtagelsen af EMI giver Sony ejerskabet af et kæmpestort musikkatalog, som råder over intet mindre end to millioner sange.

Sangene kommer fra adskillige kunstnere - heriblandt Queen, Drake og Kanye West.