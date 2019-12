AUTHOR : Kasper Duelund Jensen

PUBLISHED : 2017-10-03 21:04:29

Sony lancerer nyt kreditkort til PlayStation

PlayStation har fornyet sig med et nyt spændende tiltag, som med garanti vil komme mange gamere til gode.

PlayStation har fornyet sig med et nyt spændende tiltag, som med garanti vil komme mange gamere til gode.

Hvis du er en af mange PlayStation-gamere, der ofte køber ting gennem PlayStation Store, men aldrig bliver belønnet for dine køb, så er det nu med at spærre øjnende op.

Sony har netop valgt at annoncere et specialdesignet kreditkort, der kun kan bruges til køb i PlayStation Store. Kortet er et resultat af et nyt samarbejde med Sony Rewards og Capital One.

Da det nye kreditkort er lavet i samarbejde med Sony Rewards, så vil der være mulighed for at tjene point for hver gang du foretager et køb i PlayStation Store, eller for hver gang du køber produkter fra Sony.

Du kan med det nye kreditkort også se frem til at optjene point ved at betale din mobilregning og foretage andre køb.

Hvis du er interesseret i at læse mere om Sonys nye opfindelse, så kan du allerede nu klikke dig ind på Sonys hjemmeside, hvor der er flere detaljer at finde.