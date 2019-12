AUTHOR : Anders Hansen

PUBLISHED : 2017-03-17 16:12:21

Sony stopper produktionen af PlayStation 3

Efter at have været på markedet i 10 år og solgt over 80 millioner af eksemeplarer, er det på tide at sige farvel til PlayStation 3. Som rapporteret af Gematsu og japanske Gamestalk, har Sony afsløret at de ’’snart’’ vil ende produktionen af den eneste tilbageværende PS3 model, som er blevet lavet i Japan.

Virksomheden lavede deres annoncering på deres 500GB PlayStation 3’s produktside (modelnummer CECH-4300C). Den kom først i salg i 2014, men Sony har bekræftet, at “shipments are scheduled to end soon.” Ingen præcis dato er blevet afsløret, men en ukendt spilbutik i Kurume, Fukuoka, tweetede, at de havde modtaget en meddelelse om at konsollens produktion vil afslutte denne måned. Sony vil stoppe forsendelsen af modeller, når de resterende er væk.

Den havde sin Nordamerikanske udgivelse tilbage i 2006, og med sin 10-års levetid der nu er på vej mod enden, har Sony nu valgt at trække stikket. Der kommer ikke flere nye titler og adgangen til PlayStation Now forventes at blive fjernet i august. PS3 har været på vej ud i et stykke tid, så valget hos Sony kan ikke komme bagpå mange.

I et blogindlæg blev det annonceret, at der var udvalgte enheder der ikke længere vil have mulighed for PlayStation Now’s service. Sony udtalte:

“After thoughtful consideration, we decided to shift our focus and resources to PS4 and Windows PC to further develop and improve the user experience on these two devices. This move puts us in the best position to grow the service even further.”

Hvordan Sonys beslutning, om at afslutte produktionen, vil påvirke markedet er endnu uklart, men virksomheden vil sætte alt sin fokus på PlayStation 4 og PS4 Pro.