AUTHOR : Kasper Duelund Jensen

PUBLISHED : 2017-05-04 00:46:08

Sprint Magic Box - Bedre mobildækning

Hvis du er en af mange, der ofte oplever knas med den mobile dækning, så skulle du tage og læse lidt op på den nye Sprint Magic Box.

Det kan ind imellem være svært at få ordentlig mobildækning indendøre. Sprint er nu klar med en løsning på problemet.

Sprints nyopfindelse har fået navnet Sprint Magic Box. Det er verdens første helt trådløse mobilbox. Den er udset til at skulle forbedre LTE dækning og download-fart.

Der er med andre ord tale om en Wi-Fi router, der skal hjælpe med den mobile dækning indendøre. Sprint Magic Box konfigurerer sig selv, så det eneste du skal gøre er at placere den tæt på et vindue.

Du burde umiddelbart med det samme herefter komme til at opleve en klar forbedring af den mobile dækning. Sprint Magic Box er i stand til at dække et kæmpe område.

Sprint har planer om at sølge deres nye box til både almindelige kunder og mindre virksomheder. Boxen kan lige nu førud-bestilles på Sprints egen hjemmeside.