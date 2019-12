AUTHOR : Kasper Duelund Jensen

PUBLISHED : 2017-11-12 15:32:40

Stanniol kan forbedre rækkevidden og sikkerheden på din Wi-Fi router

Det har hele tiden virket som en gammel skrøne, men der er faktisk noget om snakken. Stanniol kan med den rette teknologi forbedre din TV-forbindelse.

Det har hele tiden virket som en gammel skrøne, men der er faktisk noget om snakken. Stanniol kan med den rette teknologi forbedre din Wi-Fi router og dit TV signal.

Hvis du er gammel nok, husker du måske tilbage på de dage, hvor din far rullede antennen ind i stanniol for at få et bedre TV-signal. Nu ser det ud til, at din far rent faktisk havde fat i noget.

På Dartmouth University har man fundet ud af, at stanniol ikke blot er med til at øge TV-forbindelsens rækkevidde. Det kan også være med til at forbedre sikkerheden for din router.

Den moderne måde at bruge stanniolen på afviger dog en del fra tidligere. I dag har en stanniolfigur i 3D-format nemlig vist sig at være mest effektiv.

3D-figuren kan formes, så den passer til hvilken som helst router. Den skal enten placeres rundt om eller bag ved routeren.

Det vides endnu ikke, hvornår den omtalte 3D-figur går hen og bliver tilgængelig, hvis det da nogensinde kommer til at ske.