AUTHOR : Kasper Duelund Jensen

PUBLISHED : 2017-11-27 23:36:33

Steam slår rekord for samtidige brugere

Steam er blevet en enorm gaming-platform, der har noget for enhver smag. Derfor er det også blevet en af de mest besøgte gaming-platforme nogensinde.

Hvis du nogensinde var i tvivl om, hvorvidt Steam er en af de absolut mest populære gaming-platforme i verden, så er den tvivl nu blevet gjort til skamme.

Mere end 17 millioner brugere var den anden dag logget ind på samme tid. Det melder Valve. Dermed har Steam slået sin egen rekord fra sidste måned, hvor man en dag havde 15 millioner brugere logget ind på samme tid.

Black Friday og Thanksgiving har uden tvivl været med til at udgøre en væsentlig del af forklaringen på den store Steam-aktivitet.

PLAYERUNKNOWN’S BATTLEGROUNDS er fortsat det mest populære spil på Steam. Det fik vi også at se forleden, hvor der på samme tid var tæt på tre millioner brugere inde for at spille det.

Med Steams nuværende udvikling taget i betragtning, kan vi roligt forvente, at der kun kommer flere brugere til i fremtiden.