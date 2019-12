AUTHOR : Kasper Duelund Jensen

PUBLISHED : 2017-08-16 23:45:57

SteelSeries ude med nyt tastatur

Det er altid fedt med nyt gaming-udstyr på markedet. Især når det kommer fra et velkendt mærke som SteelSeries.

SteelSeries er et mærke, som de fleste forbinder med gaming-produkter. Computer-elskerne kan nu glæde sig over, at SteelSeries har præsenteret et nyt tastatur ved navn Apex M750.

Apex M750 er det nyeste mekaniske tastatur fra SteelSeries. Det er ikke blevet udstyret med Cherry MX-knapper, som ellers er det normale valgt, når det drejer sig om mekaniske tastaturer. I stedet kommer Apex M750 til at gøre brug af de SteelSeries’ egne QX2-knapper.

Apex M750 ankommer desuden med SteelSeries Engine, hvilket giver brugere mulighed for at tilpasse tastaturet til eget behov.

Du kan ved hjælp af dette tiltag programmere tastaturet til at lyse op, hvis du modtager notifikationer på din Discord chat-app.

Apex M750 fås ikke billigt, da det sælges for 140 dollars. Hvis du dog er villig til at betale denne pris, så kan du nu hoppe over på SteelSeries’ hjemmeside for at foretage en bestilling.