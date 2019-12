AUTHOR : Kasper Duelund Jensen

PUBLISHED : 2017-08-01 23:00:33

Steer Wearable Driving Aid – En gadget til at holde vejene sikre

Det er altid vigtigt at være på mærkerne, når man kører bil. Har du dog alligevel problemer med at blive en anelse træt, når du kører lange stræk, så er Steer Wearable Driving Aid den ideelle gadget til dig.

Det er altid vigtigt at være på mærkerne, når man kører bil. Har du dog alligevel problemer med at blive en anelse træt, når du kører lange stræk, så er Steer Wearable Driving Aid den ideelle gadget til dig.

Mange bilulykker sker, fordi at føreren bag rattet falder i søvn. Det er næsten lige så farligt at køre, når man er træt, som når man er beruset. Det anslås, at træt kørsel medfører 30.000 dødsfald om året.



Opfindelsen af Steer Wearable Driving Aid skal være med til at skære ned på den negative statistik.



Steer Wearable Driving Aid sørger for, at du ikke falder i søvn, mens du kører bil. Den opfatter, når du begynder at blive træt ved at analysere din hjerterytme hvert andet sekund.



Hvis den konstaterer, at du er ved at blive for træt til at køre bil, så vil den først starte med at advare dig med en mindre vibration og et gult lys. Hvis den ligeledes opfatter, at din hjerterytme begynder at falde, så vil den tilføre dig et lille elektrisk stød, så du genopretter bevidstheden.



Steer Wearable Driving Aid kan allerede nu forudbestilles. Det gøres igennem Kickstarter. Prisen ligger på 115 dollars.

Besøg MSI via banneret.