AUTHOR :

PUBLISHED : 2018-09-04 11:53:00

Stor projektor-nyhed fra Tuxen AV-center

Tuxen AV-Center, som er beliggende i Skovlunde, har en stor nyhed til sine kunder og samarbejdspartnere.

Tuxen AV-Center, det tidligere Tuxen Foto, kan nemlig som den første virksomhed i Danmark tilbyde Panasonics nye projektorer, som byder på en helt speciel kvalitet og helt særlige detaljer, som gør billed-oplevelsen til noget ganske særligt.

Alle de nye og særlige projektor-produkter fra Tuxen dette forår er fra Panasonic. Og dette i sig selv signalerer jo naturligvis kvalitet og driftssikkerhed, hvilket Tuxen også bekræfter, at kunderne roligt kan regne med.



Først og fremmest kan flere af de nye projektorer fra Panasonic – med navnene RZ-570, RZ-770, RZ970 og RZ-21 - bruges til fremvisninger i fuldt dagslys. Det vil sige, at de uden problemer kan bruges udendørs om dagen – den såkaldte Daylight View Function. Dette gør dem naturligvis oplagte at bruge ved større sommer-arrangementer i Danmark, som fx udendørs teater, koncerter og skole- eller firma-arrangementer.

Men ikke alene udendørs arrangementer vil disse projektorer gøre enklere at afholde. Det samme gælder indendørs arrangementer i moderne bygninger med store glas-partier, som for eksempel akvarier, museer og konference-faciliteter, hvor man kan have behov for installationer eller visuelle hjælpemidler til talere eller optrædende.

De nye projektorer, som Tuxen AV-Center er glade for at kunne tilbyde nye og gamle kunder, har som nævnt andre fine og gode detaljer. Blandt andet er de ganske små og lette, til trods for hvor meget de kan, og det betyder naturligt, at de også er meget fleksible at have med at gøre.

Herudover kan de også monteres mange forskellige steder – blandt andet uden problemer i lofter og på vægge. Desuden har flere af dem det, der kaldes Real Motion Processor, hvilket sænker sløring ved bevægelse kraftigt.



Alt dette er kun få af de mange detaljer som Tuxens nye projektorer kan byde på. Falder noget af dette i din interesse, skal vi hilse og sige fra Tuxen, at du er mere end velkommen til at kontakte dem.