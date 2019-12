AUTHOR : Kasper Duelund Jensen

PUBLISHED : 2018-04-25 21:58:05

Stranger Things får også en sæson 4

Stranger Things er en af de absolut hotteste serier lige nu. Serien har indtil nu kastet to sæsoner af sig, og der er ikke bare en, men to mere på vej.

Det blev så sent som sidste år bekræftet, at Netflix-serien Stranger Things ankommer med en sæson 3 i 2019.

Nu har seriens producer og instruktør Shawn Levy afsløret, at der dog er meget mere i vente end det. I første omgang drejer det sig om en sæson 4.

Sæson 4 kommer helt sikkert til at finde sted. Der er endda gode muligheder en sæson efter den, men det er der stadig ikke truffet en beslutning omkring, siger Levy ifølge Collider.

Det er et interessant, at Levy allerede nu vælger at noget ud om en sæson 4 – især set i lyset af, at vi stadig venter på at se, hvad der kommer til at ske i sæson 3.

Tiden vil vise, hvornår vi kan forvente at få sæson 4 at se på Netflix. I første omgang glæder vi os dog bare til igen at møde Eleven og de andre venner i sæson 3.