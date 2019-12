AUTHOR : Kasper Duelund Jensen

PUBLISHED : 2017-08-22 21:16:12

Stranger Things udvides med en tredje sæson

Vi venter stadig med spænding på anden sæson af Stranger Things, men allerede nu ved vi, at der også kommer en tredje sæson.

Første sæson af Stranger Things var en massiv succes. Seertallene har været høje, og det er en af de overordnede grunde til, at der i øjeblikket bliver arbejdet på at udgive en sæson 2. Den populære TV-serie er dog ikke udset til at slutte her.

Selvom sæson 2 endnu ikke er blevet udgivet, så har Netflix nu bekræftet, at der også kommer en sæson 3 af Stranger Things.

Skaberne bag Stranger Things Ross Duffer og Matt Duffer har i et interview med Voltare gjort det klart, at den tredje sæson forventes at ramme Netflix engang til næste år. Sæson 2 er sat til at blive udgivet om et par måneder.

I det samme interview har de to brødre desuden afsløret, at den kommende sæson kommer til at føles mere filmisk end den første.

Hvad handlingen angår, florerer der i øjeblikket rygter, som mener at vide, at den i sæson 3 ikke kommer til at centrere sig om den lille by Hawkins i Indiana, USA.