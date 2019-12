AUTHOR :

Summit er verdens hurtigste computer

Glem alt for den nye ThreadRipper og 28-core 56-thread CPU fra Intel. The shit er Summit, som dog ikke forventes at stå på hjemmekontoret hos Tweak brugerne.

Aktøren bag er måske ikke uventet IBM, og Summit skulle være i stand til at håndtere 200 petaflops via vanvittige 9.216 IBM Power9 CPU’er samt 27,648 NVIDIA Tesla V100 grafik chips. Med 4.608 koblet sammen, fylder Summit det samme som to tennisbaner. Forbruget af energi under load, svarer til forbruget af 8.100 husstande.

Formålet med Summit, er i denne omgang Department of Energy i USA, hvor Summit skal overvåge amerikanernes elforsyning. Hertil skal Summit håndterer opgaver som AI, sundhed, fysik og klimaberegninger.

Specifications og Features

Processor: IBM POWER9

GPUs: NVIDIA Volta

Nodes: ~4600

Node Performance: >40TF

Memory/node: 512GB DDR4 + HBM

NV Memory/node: 1600GB

Total System Memory: >10PB DDR4 + HBM + Non-volatile

Interconnect Topology: Non-blocking InfiniBand Fat Tree

Peak Power Consumption: 15MW

Ups, glemte vi lige at nævne prisen på $200 millioner.



Vi har et enkelt spørgsmål til udviklerne. Does it run Crysis?