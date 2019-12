AUTHOR : Anders Hansen

PUBLISHED : 2017-03-20 16:26:06

Super Mario Run kommer til Android d. 23 marts

Nu er det endelig ved at være muligt for Android-brugere, at få mulighed for at spille det populære Super Mario Run. Allerede i januar blev det bekræftet, at vi ville få spillet til Android på et ubestemt tidspunkt i marts måned i år.

Android-brugere behøver ikke at vente meget længere nu, på at finde ud af hvorvidt Super Mario Run har levet op til den store hype.

Tilbage i januar, fandt vi ud af, at Super Mario Run ville komme til Android-telefoner i marts. Nu har Nintendo America fastsat en dato for hvornår spillet vil være tilgængeligt for Android-brugere. Datoen hedder d. 23 marts.

Dette betyder, at Super Mario Run ikke længere er et eksklusivt iOS-spil. Hvilket er en glædelig nyhed for alle Android fans, der ærgrede sig en del, da de fandt ud af at spillet kun var lavet til iPhone.

Nintendo lancerede det længeventet spil til iPhone, hvor det er blevet downloadet mere end 78 millioner gange. Android-brugere vil få version 2.0.0 ved udgivelsen, mens iPhone-brugere vil få en opdatering til deres version på samme dag.

Opdateringen vil bl.a. tilføje nogle nye karakterer at vælge mellem, udover de seks der er med på den nuværende version.