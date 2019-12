AUTHOR : Kasper Duelund Jensen

T-Mobile lancerer egen TV Service

T-Mobile er meget andet end blot et teleselskab. Det har man bevist tidligere, og det gør man nu igen.

T-Mobile. Vi danskere kender nok mest dette tyske teleselskab for deres engang mangeårige involvering som sponsor i cykelsporten. Hvem husker for eksempel ikke Bjarne Riis triumfere på toppen af Huatacam iført en T-Mobile-sponsoreret trøje?

I dag er T-Mobile ikke længere at finde som trøjesponsor i cykelsporten. I stedet har man som det nyeste påfund valgt at påbegynde sin egen TV Service.

T-Mobile har annonceret, at den vil blive udgivet i 2018. Det tyske teleselskab har opkøbt Layer3 TV, der skal hjælpe med at få det hele op at køre.

Den nye TV Service står i øjeblikket til at blive en mellemting mellem en konventionel kabel-service og en online Streaming Service.

T-Mobile har tænkt på projektet som et tilbud til de personer, der godt kan lide at se live TV, men som omvendt ikke er interesserede i en mangeårig kontrakt, forvirrende TV-regninger og dårlig kundeservice.