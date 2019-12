AUTHOR :

PUBLISHED : 2017-04-12 15:43:09

TP-Link lancerer nyt 'Mesh' baseret hjemmenetværkssystem.

TP er klar med en ny hjemmenetværksløsning, Deco M5 der bruger deres nye "Mesh" teknologi der forbinder hele dit hus til et intelligent og sikret trådløst network. Deco M5 består af tre enheder der tilsammen dækker selv de største hjem med et stærkt Wi-Fi netværk (op mod 418 m2) - Er der dog behov for endnu større dækning, kan op mod 10 Deco enheder kobles til samme netværk samtidig.

Ved hjælp af TP-Links ART ("Adaptive Routing Technology") vil tilkoblede enheder altid få den bedste ydelse ved at blive forbundet til den Mesh enhed der har det bedste signal - også når man går imellem rummene, hvilket ofte er et problem for traditionelle trådløse netværk.

Mesh inkluderer også et omfattende men simpelt sikkerhedssystem der tilbyder både firewall, adgangskontrol og malware i samarbejde med Trend Micro der holder familien beskyttet fra trusler udefra som indefra. Systemet kan tilgås fra en hvilken som helst mobil enhed, såsom smartphone eller tablet, og kan tilgås uden for hjemmet, så at man kan holde øje med netværket imens at man f.eks. er på ferie.