TechBrief 2017 - Et tech eventyr i Stockholm

Gennem de sidste år, ar Tweak.dk være en fast del af den fremmødte presse på TechBrief, og det var naturligvis også gældende for 2017.

En del af opgaver på Tweak.dk er blandt andet at besøge messer og events, og næsten vanen tro, har vi i 2017 også været en del af TechBrief 2017, som igen afholdes i Stockholm. Dette års event bød på en række producenter, som talrigt var mødt frem for at vise produkter frem.

I 2017 var der ikke helt som mange nyheder på hyldern, som vi så i 2016, men naturligvis har vi lavet en dækning af eventet på video. Eventet, som blandt andet er sat i produktion af PR bureauer, Releated, bød på følgende aktører:

Blue Microphones

Creative

HyperX

Cooler Master

Acer