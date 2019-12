AUTHOR : Anders Hansen

PUBLISHED : 2017-03-24 09:37:08

Teenager sagsøger mor for at tage hans telefon

I Spanien er en 15-årige så frustreret over, at hans mor har taget hans telefon. Nu vil han lægge sag an mod hende for ’’mishandling’’.

I Spanien er en 15-årige dreng så frustreret over, at hans mor har taget hans telefon. Nu vil han lægge sag an mod hende for ’’mishandling’’.

Ifølge La Voz De Almería, ønskede drengens mor, at den 15-årige skulle studere mere. Så hun gjorde noget, som mange forældre formentlig gør: hun tog hans telefon.

Hændelsen skete d. 28 februar, og det skabte en del utilfredshed hos den 15-årige dreng. Han valgte helt naturligt, at sagsøge sin mor. Han forlangte, at hun blev sendt i fængsel i 9 måneder, og at hun skulle betale for hans sagsomkostninger.

Morens påståede forbrydelse? ’’mishandling’’.

Tirsdag faldt der så en dom i sagen. En dommer havde hørt begge parters synspunkter, og ikke overraskende for alle, men måske for den unge teenager, havde moren handlet på en måde, helt i overensstemmelse med sin forældremyndighed.

Dommeren afviste derfor sagen, og fortalte teenageren at han skulle: ’’grow up.’’

"Hun ville ikke være en ansvarlig mor, hvis hun tillod sin søn at blive distraheret af mobiltelefonen og undlade at studere," udtalte dommeren efterfølgende.

Dommeren tilføjede at morens handlinger ikke var ekstreme.