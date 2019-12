AUTHOR :

PUBLISHED : 2018-10-26 14:10:00

Teknologi til den smarte arbejdsplads

Verden bliver konstant beriget med smarte devices og apps, men hvor det oftest er hjemmemiljøet, der er fokus på, er der uforløst potentiale i også at lade arbejdspladsen få glæde af de mange smarte teknologier, der findes.

Verden bliver konstant beriget med smarte devices og apps, men hvor det oftest er hjemmemiljøet, der er fokus på, er der uforløst potentiale i også at lade arbejdspladsen få glæde af de mange smarte teknologier, der findes. IoT vinder mere og mere indpas, med applikationer til både hjemmet og på arbejdspladsen.

Generelt kan arbejdsmiljøet sagtens rumme en række af de smarthome-teknologier, vi efterhånden har installeret i vores hjem. Philips Hue, IKEA’s smarte LED-pærer, eller et helt tredje mærke, med bevægelsessensor på kontoret, smarte varmetermostater eller køleskabe, der kan fortælle om der mangler mælk, bør snart være at finde på de danske arbejdspladser.



Storrumskontormiljøet på godt og ondt

Hvorfor skal kollegaerne larme så meget, og det de siger er som regel aldrig rigtigt brugbart for de opgaver, du sidder med lige nu. Et scenarie, som gør sig gældende i rigtigt mange storrumskontorer. En teknologi som for længst bør have indfundet sig i langt de fleste af disse miljøer, er noise cancelling-hovedtelefoner, som fx Bose, B&O, Sony m.fl.



Men udover at fjerne larmen, er det nok de færreste, som også har den lille smarte Indie go-go-baserede Saent-gadget, som sørger for at du får ro til dit arbejde. Selvom den første udgave er udgået, lader virksomheden til at barsle med planer om at lancere produktet og konceptet i en ny og forbedret udgave. Vores håb er, at vi på et tidspunkt får mulighed for at blokke alt uvedkommende i valgfrie perioder med en ny Saent. I mellemtiden kan man bruge apps som Focus til Mac, Inbox Pause eller Feedless. Den lille Luxafor-LED-lampe som fx viser om man er optaget, kan, især sammen med et par noise cancelling hovedtelefoner, vise at man godt vil være i fred for spørgsmål og andet uvedkommende.



Indretning af arbejdspladsen

Når man nu har planer om at kaste sine medarbejdere ud i et storrumskontor-eventyr, hvorfor så ikke benytte en smart app til at indrette kontoret bedst muligt? Det kan man med WRLD Smart Workplace-app’en. Med den får man et godt 3-dimensionelt overblik over arbejdspladsens bygninger, og giver dermed mulighed for let at planlægge indretningen. App’en fungerer både på desktop, mobil og i VR.



Tidsregistrering og let lønberegning

Når alt er indrettet efter at få de mest effektive medarbejdere, skal der naturligvis også beregnes løn, og herunder, ikke mindre vigtigt, registreres tid. Hvis man fx ikke er en stor virksomhed, kan det være praktisk at klare lønnen med en app, som fungerer til de fleste devices. Et smart online lønsystem, som alle kan tilgå og benytte, kan sørge for endnu mere effektivitet til at udføre det daglige arbejde.



Det daglige arbejde

Her er der mange ting, der kan effektueres, så arbejdet glider lettere. Er man afhængig af at snakke med kollegaer, men egentlig helst vil gøre det i et tidsrum der passer ind i planlægningen, kan Slack være en rigtig god løsning. Den fungerer også godt til samtaler, der finder sted over større geografiske afstande.



Har man brug for inspiration til arbejdet, er eksterne websites en kilde til megen visdom. Der findes et hav af nyhedsfeeds, som kan tilgås via en række RSS-readers. En af dem, som giver et godt overblik, er Protopage. I Protopage kan man dele sine feeds op i faner efter tema. Teknologien er langt fra ny, men den lever stadig i bedste velgående.



Et typisk problem på forskellige arbejdspladser er at Musikken SKAL være den samme. Men det behøver ikke at være sådan. Et sæt hovedtelefoner, eller en transportabel bluetooth-afspiller kan gøre underværker, hvis man synes The Voice eller P3 er lidt for ungt i lydbilledet.



Der er masser af muligheder for at gøre arbejdspladsen smartere, og der kommer kun flere til – godt illustreret i et nyt projekt, hvor Aarhus universitet og 12 virksomheder går sammen om at gøre det hele endnu smartere.



Hvordan bruger I smarte devices og apps på dit arbejde?