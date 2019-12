AUTHOR :

Telenor vælger Danmark som testland for ny 5G-teknologi sammen med Nokia

Danmark vil snart få sin første livetest af 5G – det sker i samarbejde med Nokia på Telenors og Telias fælles mobilnetværk. Både Telenor og Telia har tidligere testet på fremtidens mobilteknologi, og med etableringen af den nye livetest bliver de to telekoncerner frontløbere i forhold til 5G her i Danmark.

Vejen til 5G er i fuld gang med at blive lagt. Telenor og Telia, der i 2012 slog deres RAN-netværk sammen og etablerede et fælles netværksselskab, gør det nu muligt for selskabernes kunder at afprøve teknologien live. Etableringen af den nye 5G-test vil begynde i 2. kvartal.



”5G-teknologien åbner med sin høje kapacitet, høje hastigheder og hurtigere svartid for helt nye effektiviserings- og digitaliseringsmuligheder i erhvervslivet og den offentlige sektor til gavn for danskerne – fx inden for sundhedsvæsen, industri og transport. Vi vil bruge testområderne til at blive klogere på de muligheder 5G-teknologien giver, og vi er overbevist om, at 5G sammen med IoT og AI kan være en katalysator for innovation inden for mange sektorer,” siger Jesper Hansen, administrerende direktør i Telenor Danmark.

Telia ser også frem til at præsentere kunderne for 5G:



“5G bliver en markant forbedring af Danmarks digitale infrastruktur, og med etableringen af testområderne skaber vi et dynamisk miljø, der vil give os vigtige erfaringer med 5G-teknologien. Telias ambition er at give kunderne mulighed for selv at afprøve og vurdere teknologierne i praksis. Vi ser frem til at omsætte visionerne til virkelighed, og til dialogen med kunderne om de anvendelsesmuligheder, som 5G introducerer,” siger Morten Bentzen, administrerende direktør i Telia Danmark.



I tråd med regeringens 5G-handleplan



Test og lokationer er i øjeblikket ved at blive planlagt sammen med Nokia. Det forventes, at testen starter op i 2. kvartal.



Testene vil ske i Telenor og Telias fælles RAN-netværk i Danmark.



De kommende 5G-tests falder godt i tråd med regeringens nye nationale 5G-handleplan. Planen skal medvirke til at bringe Danmark i front med udrulningen og anvendelsen af 5G og bl.a. skal mulighederne for netdeling undersøges. Udrulningen kommer til at ske på markedsvilkår, hvilket indebærer, at 5G rulles ud, hvor der er behov og efterspørgsel – fx fra kommuner, erhvervsområder som havne og transportcentre, hospitaler eller lignende.

