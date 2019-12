AUTHOR : Kasper Duelund Jensen

PUBLISHED : 2017-11-06 11:18:22

The Lord of the Rings skal udfordre Game of Thrones

Amazon er ikke bange for at investere penge i projekter, hvis de lyder spændende, og det må man i den grad sige, at det nyeste gør.

Amazon Studios har længe ledt efter muligheden for at opnå den samme grad af succes, som HBO har haft med Game of Thrones. Nu ser The Lord of the Rings ud til at være løsningen på det hele.

Amazon Studios er angiveligt gået i forhandlinger med J.R.R. Tolkien og Warner Bros.

Sammen taler parterne om at forvandle The Lord of the Rings til en TV-serie, der på sigt kan gå hen og udfordre Game of Thrones.

Projektet synes at være en førsteprioritet for Amazon, da virksomhedens CEO Jeff Bezos selv menes at være gået med i forhandlingerne.

The Lord of the Rings har fortsat en massiv fanbase på verdensplan, hvilket vil give en eventuel TV-serie gode chancer for at blive et hit.