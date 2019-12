AUTHOR : Kasper Duelund Jensen

PUBLISHED : 2017-11-21 10:34:26

The Punisher ude som tv-serie på Netflix

Hvis du i øjeblikket leder efter en ny tv-serie at kaste dig over, så kunne The Punisher på Netflix være den ideelle løsning.

Netflix valgte for et par måneder siden at udgive en trailer for deres nye Marvel-serie ved navn The Punisher.

Nu er serien så endelig blevet tilgængelig på Netflix. Der er i alt 13 episoder, som du kan læne dig tilbage i sofaen og nyde.

Serien er, som titlen også indikerer, baseret på Frank Castle og hans liv. Det er en historie, der tidligere er blevet filmatiseret, men som altså først nu får sin egen tv-serie.

Jon Bernthal har fået fornøjelsen af at spille seriens hovedrolle i form af Frank Castle. Han er indtil nu blevet rost for sin optræden.

Spændende bliver det at se, om Netflix også bliver rost for deres nye tv-serie. Det vil den kommende tid give svar på.