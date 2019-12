AUTHOR : Kasper Duelund Jensen

PUBLISHED : 2017-08-01 23:01:15

The Simpsons Movie 2 er stadig langt væk

Det kunne helt bestelmt være fedt med en efterfølger til den første Simpson-film fra 2007. Det lader dog ikke til at ske lige foreløbigt.

Det er efterhånden ti år siden, at The Simpsons Movie ramte biograferne. Hvis du er en af dem, der går og håber på, at der snart bliver udgivet en 2’er, så kan du godt begynde at blive skuffet.



Instruktør, David Silverman, bekræfter, at der har været drøftelser om en efterfølger til den første film, men at der i øjeblikket stadig er lange udsigter til at påbegynde projektet.



- Jeg ville elske endnu en film. Vi er dog stadig langt væk fra det. Vi taler om det. Vi tænker over det, men i øjeblikket sker der ingenting, udtaler Silverman til Entertainment Weekly og fortsætter:

- Den (første film, red.) hjemsøger os stadig, fordi det virkelig bankede alt ud af os at lave filmen og serien på samme tid.



Kun tiden vil vise os, om The Simpson Movie 2 bliver en realitet i fremtiden. Så længe der ikke er blevet meldt noget officielt ud, må Simpson-fansene væbne sig med en god portion tålmodighed.