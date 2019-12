AUTHOR : Lars

Ti mini-Pc'ere i massiv guld solgt for 1 million dollars pr. stk.

Har du en millions dollars du ikke ved hvad skal bruges til, så kommer her et forslag fra Prime Computers i Schweiz.

Ti mini-PC’ere solgt for en million dollars pr. stk.



Den sidste tosse er ikke født endnu, og et godt bevis på omtalte, er køberne af omtalte mini-PC’ere, som har betalt op mod en millions dollars for en maskine bygget i guld.



Prime Computers i Schweiz, har allerede sendt de første maskiner afsted, som er bygget i 18 karat guld til en kunder i Rusland og de Arabiske Emirater.



Basalt set, er det en helt normal mini-PC, PrimeMini 3, som har en vejledende udsalgspris på $1,200. Af specifikationer finder vi på denne limited edition min-PC i 18 karat guld:



Core i5-6260U processor, op til 32GB DDR4 RAM og op til 5TB SSD samt option for Windows 7, 8.1, og 10 sammen med mulighed for at vælge Linux distri.



Ifølge de informationer der findes på nettet, så er maskinen ikke “kun” guldbelagt, men bygget af massiv guld, der er tilpasset krav for at kunne rumme en mini-PC. Kostprisen skulle iflg. Prime Computers, have en pris på $500,000 alene for guldet, så sælges de for en millions dollars, så må avancen siges at være god.

