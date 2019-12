AUTHOR :

PUBLISHED : 2019-03-09 09:31:22

Tidligere Harley-Davidson ingeniør starter et firma baseret på elektriske motorcykler

Eric Buell startede hans motorcykelfirmaet, EBR Motorcycles, i 1983, og hans motorcykeldesign var revolutionerende på det tidspunkt. Selskabet lukkede ned i 2009 til trods for en fusion med Harley-Davidson tilbage i 1993.

Flowen er designet fra bunden og in-house af Fuell holdet, og udviklet med mobilitet i byerne som fokus.



Den nye Flowen udbydes som11kW / 15 hestekræfter og 35kW / 47 hestekræfter, med en elektrisk motor placeret i baghjulet, hvilket eliminerer behovet for transmission, bælte eller kædetræk.

Dette reducerer vægten og hjælper med at udvide rækkevidde, og åbner for muligheden for at placere et 50 liters opbevaringsrum på Fuell Flow.



Holdet bag planlægger at gøre Fuell Flow tilpasselig til alles behov, og i første omgang vil Fuell Flow udbydes med opgraderinger til motorer, batterier og opladere.



Fuell vil officielt afsløre deres lineup 25. april 2019.



