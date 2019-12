AUTHOR : Kasper Duelund Jensen

PUBLISHED : 2017-08-11 00:30:50

Tile Pro Series Tracker ude nu

Hvis du er typen der indimellem har det med at forlægge ting, så kan denne nyhed fra Tile være noget for dig.

Bluetooth-trackere fra Tile går for at være nogle af de bedste på markedet, når det kommer til at finde tabte ejendele.

Anderledes er det ikke med den nye Tile Pro Series Tracker, der ankommer med en rækkevidde på 60 meter.

Tile Pro Series Tracker er desuden blevet udstyret med en højtaler, der er bidrager med helt op til 88 decibel.

Sidst men ikke mindst er der heller ingen grund til at frygte for at løbe tør for strøm, hvis du erhverver nyheden fra Tile. Den har nemlig et års batteriliv.

Tile Pro Series Tracker er tilgængelig via Tile, hvor den kan købes for blot 35 dollars.