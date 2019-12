AUTHOR :

2017-11-07

Tivoli Audio Model Sub subwoofer annonceret til £329

Der er langt mellem snapsene på Tweak.dk, når det kommer til omtale af trådløse subwoofers, men det laver vi om på i dag grundet dette super flotte produkt fra Tivoli Audio.

En ny og visuel lækker Model Sub fra Tivoli Audio står klar til at indtage rampelyset, og så er udviklet således, at Model Sub kan parres med andre enheder fra Tivoli Audio såsom deres Model One Digital, Sphera, samt deres Cube.

Som en del af designet på deres nye trådløse subwoofer, tilbydes to passive og en aktiv driver, som er designet til at kunne håndtere lave frekvenser for at kunne afbalancere en mere klar og dynamisk lyd.



Udvikningsholdet bag Tivoli Audio forklarer følgende om deres nye Model Sub:



Add the Model SUB to any stereo ART system and experience more extensive bass. Use the Tivoli Audio Wireless app to connect it to your home Wi-Fi network and know that your firmware will always be up to date with the latest technology. Lay it flat, hang it on the wall, or stand it up. The slim design means you can choose how to display it or tuck it away. Created with the same wood veneers and Gabriel fabric, the Model SUB will match your ART by Tivoli Audio speakers perfectly. The Model SUB makes a big impact on your space and your music.



Indkluderet features indbefatter:



Compact slim design

2 Passive and 1 Active Driver design with built-in crossover

Integrated base with keyhole slots for simple hanging/mounting

Multiple orientations – Can lay flat or stand upright

Available in three real wood veneer cabinet finishes: Walnut/Grey, Black/Black and White/Grey

Fabric speaker grill by Gabriel



Prisen på Model Sub wireless subwoofer er sat til £329