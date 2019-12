AUTHOR : Lars

PUBLISHED : 2017-06-14 20:07:43

Tre nemme programmer der kan spare dig for en grafiker

Arbejder du med hjemmesider og online medier, så har du med sikkerhed på et eller andet tidspunkt været ude og hyre en grafiker til at udføre et stykket grafisk arbejde, som du ikke selv har haft kompetencerne til at lave.

Det kunne eksempelvis have været i forbindelse med et Facebook banner til en annonce, som du gerne ville have til at se helt skarpt ud eller bare et logo til din virksomhed, som du ikke selv kunne design.



Ligegyldigt hvad, så er det at hyre en grafiker en dyr affære, og hvis du er en iværksætter eller en mindre startup-virksomhed, så kan 1.000 kroner ekskl. moms for et annonce-banner godt være mange penge!



Der findes heldigvis efterhånden rigtig mange både gratis og betalt programmer, som gør det relativt nemt for dig at lave grafisk design, selv uden nogen form for erfaring med emnet.

I denne artikel giver vi dig 3 eksempler på programmer, som kan hjælpe dig til selv at lave dit grafiske arbejde, og dermed spare dig for en grafikerregning eller to.



1 – Canva.com

Canva.com er et genialt program til design af små-opgaver såsom Facebook bannere, visitkort og website-bannere. Canva.com er gratis, det eneste der koster noget er hvis du vil anvende nogle af deres ”premium” ikoner og billeder. Dette kan du dog sagtens undgå ved at hente dine egne gratis ikoner fra iconfinder.com og gratis billeder fra stocksnap.io og så blot uploade og bruge dem i Canva.

Canva er super nemt at komme i gang med, og det tager ikke mange minutter at lavet et flot layout. Overvejer du også at lave infografikker, så er Canva også super godt, da de har en masse prædefinerede infografikker, som du blot kan tilpasse til dine behov.



2 – Vectr.com

Skal du lave vektorgrafikker, så er vectr.com måske noget du bør tage et kig på. Vectr.com er gratis program, som kan bruges både som et browserbaseret program, men også som et program du har liggende på din computer. Programmet er en light-weight udgave af Photoshop, men det kan stadig alle de grundlæggende ting, som du skulle have brug for i dine projekter.



3 – InDesign

InDesign er det program som en grafiker sandsynligvis ville bruge, hvis han skulle lave et banner eller brochure for dig. Men der er jo ingen der siger, at du ikke selv skulle kunne mestre dette program og evt. selv designe dine ting – alt hvad det kræver er, at du sætter tid af til at lære programmet at kende. Og ja, tid er penge, men i længden så vil den tid og dermed de penge du bruger på at lære programmet sagtens kunne tjeneste ind igen ved ikke at skulle betale for en grafiker, hver gang du skal have lavet en form for grafisk arbejde.



Et godt sted at starte kunne være at tage et online InDesign kursus. Disse findes der en del af på nettet, både på engelsk og på dansk. Tag f.eks. et kig på dette kursus fra NemProgrammering.dk, som vil lære dig InDesign fra bunden på dansk.

Denne artikel blev bragt i samarbejde med Nemprogrammering.dk