AUTHOR :

PUBLISHED : 2018-06-14 14:57:00

Tretten stærke værktøjer til WP-udvikleren

Enhver, der sidder med udvikling generelt ved, hvor vigtigt det er at have de rigtige værktøjer. En udvikler er sjældent bedre end de muligheder, der er tilgængelige.

Især udviklere af WordPress har et ekstra kort på hånden i form af de mange plugins, der hver især åbner døren til helt nye funktioner og muligheder for hjemmesiden. Det er måske derfor at nogle undersøgelser viser, at over 40% af verdens websites, er bygget i netop WordPress.

Udover at WordPress som udgangspunkt er ekstremt godt SEO-optimeret og dermed gør livet en smule lettere for SEO-bureauer, gør de mange plugins at man har mange gode muligheder for at gøre det endnu bedre.

Står du overfor at skulle bygge et WP-site, er der en række plugins du skal kende til. Her er 13 af de stærkeste.

RTL Tester

Det er vigtigt at være opmærksom på ”sproget”, når du udvikler WordPress-temaer og plugins. Implementering af RTL er ikke svært, da det kun kræver tilføjelse af et RTL stylesheet og korrekt anvendelse af dette i dit tema. Derfor er der virkelig ingen undskyldning for ikke at gøre det.

RTL Tester giver dig mulighed for at simulere RTL udviklingsmiljøet, med blot et klik på en knap. Dermed kan du sikre, at alt fungerer som forventet, inden du sætter dit website live.

Dette plugin er gratis at downloade.

WP-CLI

WP-CLI er et sæt kommandolinjeværktøjer, der giver dig mulighed for at administrere WordPress-installationer. Med dette plugin i din værktøjskasse kan du opdatere plugins, opsætte multisite-installationer, importere test-indhold og meget mere, uden at bruge en webbrowser.

Roots.io

Roots.io er et sæt værktøjer, der hjælper dig med at opbygge bedre WordPress-websites hurtigere. Det sker ved at bruge open source-værktøjer til WordPress-applikationsudvikling. Roots.io består af Trellis, Bedrock og Sage - tre forskellige applikationer, der kan bruges sammen eller separat for at forbedre din arbejdsgang med udvikling. De 3 værktøjer gennemgås hver for sig herunder.

Trellis

Trellis erstatter MAMP, XAMPP og lignende værktøjer. Trellis giver dig WordPress-udvikling og produktionsservere på den rigtige måde. Det giver dig mulighed for automatisk at oprette en server til at hoste et WordPress-website ved at bruge Vagrant til automatisk at oprette en selvstændig virtuel ”maskine”. Denne giver dig samme miljø, som dit website ville bruge i den almindelige produktion.

Bedrock

Bedrock er en WordPress boilerplate, hvor du kan organisere dit WordPress-projekt bedre, forbedre konfigurationsfiler, administrere plugins med Composer, samt opnå bedre sikkerhed og generelt bedre håndtering.

Sage

Sage er et starter-tema, der giver dig mulighed for at opbygge bedre temaer hurtigere med forbedrede udviklingsværktøjer. Takket være gulp og Bower har du her det bedste JavaScript-ecosystem og BrowserSync, der gør det let at udvikle til flere enheder på en gang.

Pictura

Vi kender alle begrebet ”et billede siger mere end 1000 ord” – Med Pictura kan du virkelig give et boost til dit endelige produkt. At gennemse nettet efter det rigtige billede kan være en lang proces, der ikke kun indebærer at finde det rigtige billede, men også hvorvidt du har de fornødne rettigheder til at bruge det. Heldigvis kommer holdet bag ”Made By Source”, som har udviklet flere fantastiske Photoshop-plugins, udviklere til hjælp.

Pictura er et gratis Photoshop-plugin, der giver dig mulighed for at søge hele Flickrs database for de rigtige billeder direkte fra designmiljøet. Find billeder efter licens og brug dem med det samme.

Fontello

Skrifttype-biblioteker vinder frem i popularitet, og det kan være svært at gennemskue, hvilket der er det bedste. WordPress leveres med indbygget support til Dashicons, og det er nemt at tilføje ekstra ikoner, men nogle gange behøver du bare et ikon eller to der gør, at dit design skiller sig ud.

Fontello er gratis og giver dig mulighed for at finde ikoner fra forskellige skrifttype- og ikon-biblioteker (herunder Font Awesome) og kun downloade dem, du har brug for.

Font Awesome

Font Awesome er et fantastisk bibliotek med piktogrammer, der viser almindelige webrelaterede handlinger. Hele stakken kan downloades gratis som skalerbare vektorikoner, og du kan tilpasse dem til din smag via CSS

Uilang

Hvis du har brug for at oprette et mere dynamisk design, er uilang et brugerorienteret programmeringssprog, der giver dig mulighed for at tilføje interaktive elementer til dit website. Det kan oprette brugerdefinerede komponenter, samt bygge prototyper. Og med hjælp fra deres Transpiler, kan du nemt oversætte animationer, oprettet med uilang, til JavaScript.

Sketch

Sketch har bestemt givet designindustrien et tiltrængt boost efter mere end to årtier med Adobe-dominans, og det er ikke underligt - Sketch er nemt at bruge og utroligt rig på funktioner.

WordPress Plugin Boilerplate

I skrivende stund er der 44185 plugins til WordPress. Ikke alle plugins er skabt lige, og nogle af dem lider en del under at love mere end de kan holde og dermed ikke indfri de forventninger, brugerne stilles i udsigt. Hvis du nogensinde har ønsket at dykke ned i plugin-udvikling, men vil sikre, at kvaliteten er i top, skal du overveje at bruge WordPress Plugin Boilerplate.

Dette indeholder et boilerplate plugin bygget til WordPress-kodestandarder og er stærkt dokumenteret. Pluginet er objektorienteret, og sørger bl.a. for at du let kan adskille back-end og front-end og sørger for, at du lægger alle dine ressourcer det rigtige sted.

WordPress Plugin Boilerplate er gratis at downloade.

Upfront

Upfront er et revolutionerende træk og slip tema til WordPress. Med Upfront kan du oprette et uendeligt antal smukke designs. James Farmer, der står bag, siger: "Med hensyn til power, kan denne platform imødekomme dine vildeste drømme om effektiv tilpasning, fra skrifttyper til farver til forudindstillede elementdesigns. Det er som første gang man opdagede webdesign, og fandt ud af, hvad man kunne opnå ved at tilpasse en lille smule HTML-kode – bare meget bedre."

Det bedste er, at du kan prøve Upfront gratis ved at tilmelde dig en 14-dages prøveversion, og du kan med det samme begynde at designe med Upfront.