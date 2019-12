AUTHOR : Kenneth Johansen

PUBLISHED : 2018-10-15 20:29:00

Tweak Build Vlog - Zooda Build

I samarbejde med Corsair og MSI, bygger vi en gaming og streaming PC til Zooda aka Stefan. Følg vores byggeri via vores YouTube kanal, og se Stefans egen buildvlog

Fra tid til anden søger vi ud fra egne rækker, og laver et projekt med andre, der beskæftiger sig med nogen af de samme emner vi selv finder interessante.

Dette blev grundstenen i dette projekt, som vi har iværksat sammen med Corsaor og MSI, som resulterede i et nyt gaming og streaming build til den danske streamer, Zooda aka. Stefan, som streamer via Twitch.

Det blev et bæst af et system som fremover kommer til at være base for både gaming og streaming. Se med på vores YouTube kanal og følg processen.

I kan møde Stefan og hans nye PC på NPF i næste weekend, så sving forbi og sig hej og nyd synet af det nye system i levende live.

Stor tak til Corsair og MSI som har været med til at gøre det hele muligt.

Hvis vi vil se tingene fra den anden side, så har Stefan også lavet en vlog fra sin tur til København efter hans nye gaming bæst.