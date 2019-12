AUTHOR : Kenneth Johansen

PUBLISHED : 2018-12-07 13:57:00

Tweak Julekonkurrence! - 1. søndag i Advent 2018

Helt som sidste år fejrer vi i år december med en KÆMPE julekonkurrence. I år har vi dele for over 45.000 kroner, og der kommer heletiden mere til.

Vi er startet på december, og julen er lige om hjørnet. Traditionen tro betyder det en julekonkurrence på Tweak, og vi har knoklet for at skrabe så mange hårde pakker sammen til jer som overhovedet muligt.

Vi vil gerne se tilbage på året og takke alle vores brugere, læsere og seere for et godt år, og give jer muligheden for at vinde noget lækkert til julen 2018.

Vi har i år præmier for mere end 45.000 kr. på højkant, og der vil være mere end 50 vindere fordelt på tre konkurrencer frem mod jul.

Denne gang indeholder gavebunken:

SilverStone SX650 G (SFX PSU)

Cooler Master Master Keys Pro L

Cooler Master MP750-L

LIFX Mini Sæt (4x RGB Wi-Fi Pærer.)

Netgear Nighthawk X4S (WiFi Extender)

TP-Link HS-100 Smart Plug

4 x Plantronics Gamecom 388

Plantronics RIG 500HD

Razer Hammerhead USB-C ANC

Corsair HS70

Riotoro CR280

Se videoen herunder for flere detaljer!

Første advent 2018 byder på ikke mindre end 14 præmier, så der er altså 14 af jer, der kommer til at kunne holde jul med lidt lækkert nyt grej takket være vøres super trofaste samarbejdspartnere på Tweak.dk

Måden I deltager på, er ved at melde jer til via den Gleam konkurrence, som I kan finde herunder. Der er et par ting som I skal gøre for at være med i lodtrækningen, og så er der en række bonus muligheder, som er frivillige, men som giver jer et lod ekstra, når der skal trækkes en vinder.

I skal være bosiddende i Danmark for at kunne deltage, og det kræver at i svarer på mailen vi sender i tilfælde af at i har vundet. Ellers trækkes der en ny vinder efter en uge.

Tweak Jul 2018 - Første Søndag i Advent

Endnu engang stor tak til alle producenterne der har været med til at sponsorere præmier.

Sponsorer til første advent er:

Plantronics

Cooler Master

TP-Link

SilverStone

Riotoro

Corsair

Netgear

Razer

LIFX



Held og lykke til jer alle sammen og glædelig jul!