AUTHOR : Kenneth Johansen

PUBLISHED : 2018-12-11 15:00:00

Tweak Julekonkurrence! - 2. søndag i Advent 2018

Det er blevet tid til anden del af vores julekonkurrence og der er ENDNU flere præmier på højkant denne gang, hvor vi runder gevinster for over 14.000 kr.

Første kapitel af Julekonkurrence 2018 - Første Søndag i Advent er slut, og vi er klar til at tage hul på Julekonkurrence 2018 - Anden søndag i Advent 2018 giveaway. Denne gang gang skruer vi op for gevinspuljen med produkter for over 14.000 kr. Så kan du lide lækkert hardware, så er der god grund til at smide et lod eller flere i puljen.

Se med i vores video for flere detaljer eller læs mere længere nede.

Her i anden kapitel af vores konkurrence, er der mulighed for 20 vindere. Hvad I vinder afgøres af rækkefølgen i trækkes og så efter listen af præmier herunder.

Silverstone Redline RL07 (Hvid)

Cooler Master Master Keys Pro L

Cooler Master MP750-L

Netgear Nighthawk S8000 Switch

Netgear Orbi Stand Alone router

TP-Link HS-100 Smart Plug

Plantronics Gamecom 388 (x4)

Plantronics RIG 500HD

Plantronics RIG 500 PRO

Sennheiser HD 300 Pro

Corsair Void Pro

Logitech G Pro

Razer Goliathus Chroma

Razer Cynosa

Riotoro CR1088 LED

Synology DiskStation DS218

HyperX Fury RGB 480 GB SSD

Helt som i første kapitel, deltager I ved at følge Gleam linket lige her under.

Tweak Jul 2018 - Første Søndag i Advent

En STOR tak skal lyde til producenterne, der har været med til at sørge for at vi kan tilbyde Jer nogle fede præmier. Tweak Julekonkurrence! - 2. søndag i Advent 2018 byder på dele fra:

SilverStone

Cooler Master

Netgear

TP-Link

Plantronics

Sennheiser

Corsair

Logitech

Razer

Riotoro

Synology

HyperX

Held og lykke til alle og glædelig jul!