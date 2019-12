AUTHOR : Kenneth Johansen

PUBLISHED : 2018-03-11 18:51:12

Tweak News - Uge 10

En ny uge er igang, og det betyder vi er klar med denne uges Tweak News, hvor vi er kommert til et tilbageblik på uge 10 indenfor hardware, tech og gaming. Blandet andet tager vi et kig på seneste leak om Ryzen 2000, som ramte flere udenlandske medier i sidste uge, og som løfter sløret for nogle ret potente frekvenser på 4.35GHz. Ugen bød også på rygter omkring ASRock skulle træde ind på scenen som grafikkorts producents for AMD.



Tweak News tager også et kig på nye produkter fra EK, og et række nyheden inden for spilindustrien.

Se med på YouTube, og find ud af, hvem der har vundet vores giveaway fra sidste uge.

Links til alle Tweak News nyhederne, kan findes i beskrivelsen under videoen på YouTube.

Husk også at deltage i vores KONKURRENCE: Vind et MSI GTX 1070 Ti Gaming 8G grafikkort på Tweak.dk