AUTHOR : Kenneth Johansen

PUBLISHED : 2018-03-19 13:45:47

Tweak News - Uge 11

Vi dækker sidste uges nyheder i et nyt afsnit af Tweak News

Endnu et skridt videre ind i 2018 og endnu en omgang Tweak News. Det betyder derfor et blik tilbage på den forgange uge 11, hvor vi tager pulsen indenfor hardware, tech og gaming. Vi siger også velkommen til Playgames.dk, som fremover bliver en fast partner i vores Tweak News koncept.

Vi kigger blandt andet på det kommende AMD baseret grafikkort fra ASRock, som nok tig fusen på en del. Ligeledes vender vi det nye PUBG tiltag, som nu også indbefatter PUBG's ankomst på mobiltelefoner. Dette og meget mere er på ugen Tweak News menu.

Dette afsnit af Tweak News er sponsoreret af:

Labtech Data:



Hos Labtech Data finder du kun IT specialister, som har bred viden om alt inden for IT og elektronik. Medarbejdernes passion for elektronik og IT, kommer til udtryk i den gode service og det høje vidensniveau. Uanset om du har en iPhone med flækket skærm eller en langsom computer, som ikke vil starte, står vores eksperter på spring for at hjælpe med dit elektronik problem.



Læs mere om Labtech Data

Playgames.dk:

Playgames.dk er en af Danmarks førende forhandlere af digitale spil til PC og Mac, samt et begrænset udvalg til Xbox One og nu også Nintendo Switch! Vi har spil til Steam, Origin, Uplay, Blizzard og en masse andre digitale platforme.

Læs mere om Playgames.dk