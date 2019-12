AUTHOR : Kenneth Johansen

PUBLISHED : 2018-04-16 09:03:00

Tweak News - Uge 15

Der er forår i luften og der er endnu et afsnit af Tweak News til jer. Vi har været et smut fordi ASRock, Intel, ny spiltrailer og meget andet spændende indhold.

Det er blevet mandag igen, og vi har et frisk afsnit af Tweak News klar til jer. Vi dækker nogen af nyhederne fra uge 15 inden for hardware, tech og gaming, så se med på YouTube. Uge 15, har budt på en stribe af spændende nyheder, og vi tager denne gang et kig på nyheden om Intel arbejder på en GPU til gaming, og den nye trailer til Walking Dead spillet. Vi sætter ligeledes lidt fokus på den nye trailer til Walking Dead spillet, ASRocks lancering af AMD grafikkort og meget andet.

Og husk at vi endnu engang har en giveaway med en lækker præmie på højkant.

