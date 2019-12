AUTHOR : Kenneth Johansen

PUBLISHED : 2018-05-01 16:25:00

Tweak News - Uge 17

Vi når et sidste afsnit af Tweak News i april, og vi kommer vanen tro en tur forbi et spændende gaming segment, hvor blandt andet et meget populært PC spil nu er på vej til Nintendo Switch.

Det er blevet mandag endnu engang, og vi kan nå et sidste afsnit af Tweak News inden april runder helt af. Vi har taget et kig på nogen af nyhederne inden for hardware, tech og gaming fra uge 17, hvor vi bandt andet tager et kig på det nye X399 chipset release fra Intel, Wolfenstein lancering til Nintendo Switch, AMD Combat Crate, Salget af Grafikkort styrtdykker og meget andet spændende.

Naturligvis krydrer vi også med endnu en giveaway sammen med Cooler Master.

Se med på vores YouTube kanal for det seneste skud nyheder, og husk at følge os på kanel, så du er sikret alle vigtige informationer.

